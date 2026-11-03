Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 3 листопада під час чергової російської атаки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 3 листопада: що відомо

Близько 04:00 начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі.

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Згодом очільник області повідомив про нові удари по Дніпру, внаслідок яких пошкоджено житлові будинки.

— Вдосвіта ворог знову завдав ударів по Дніпру. Пошкоджені будинки. Є поранені, — зазначив Ганжа.

Міський голова Дніпра Борис Філатов уточнив, що в Самарському районі, окрім ТЕЦ, під удар потрапили житловий квартал та відділ поліції. Також пошкоджено лікарню.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські війська масовано атакували Дніпро ракетами вночі та вранці 3 листопада. За його словами, основною ціллю була енергетична інфраструктура міста.

— Удар застав людей, коли одні ще збиралися на роботу, а інші вже були в дорозі. Звичайний ранок, у який росіяни вдарили по мирному місту, — зазначив Лукашук.

Кількість поранених та ступінь тяжкості їхніх травм наразі уточнюють.

За останньою інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, 15 людей дістали поранення через ранкові вибухи у Дніпрі. Троє чоловіків — у тяжкому стані.

Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілів. Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза повторних ударів РФ.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих унаслідок вибухів у Дніпрі 3 листопада уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 листопада російські війська також завдали комбінованого удару по Харкову із застосуванням балістичного озброєння та керованих авіабомб.

У Немишлянському районі удар припав на перехід між корпусами медичного закладу. Пошкоджено лікарню, житлові будинки та автомобілі.

За останніми оприлюдненими даними, постраждали 62 людини. Із медичного закладу евакуюють 226 пацієнтів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 714-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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