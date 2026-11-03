Вибухи у Харкові сьогодні, 3 листопада, пролунали під час комбінованої російської атаки із застосуванням балістичного озброєння та керованих авіабомб.

Про наслідки російського удару повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 3 листопада: що відомо

За даними Харківської обласної прокуратури, 3 листопада близько 03:20 російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова.

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Влучання сталося у переході між корпусами лікарні. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, одне з медичних відділень та вибито вікна.

Крім того, пошкоджень зазнали ще один медичний заклад, лабораторія та вікна десяти багатоквартирних житлових будинків.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що загалом у лікарні та навколишніх будинках вибито понад тисячу вікон. Також було відомо про пошкодження десяти легкових автомобілів.

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 73 людей. Серед них — пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків. Раніше повідомлялося про 62 постраждалих.

За попередньою інформацією обласної влади, 226 пацієнтів лікарні планували евакуювати до інших медичних закладів.

Правоохоронці вилучили на місці удару уламки боєприпасу. За попередніми даними слідства, російські війська могли застосувати авіабомбу ФАБ-250 із модулем керування УМПК-5Р.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

На місці атаки працюють екстрені служби та правоохоронці, які документують наслідки російського удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 714-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото : ДСНС

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