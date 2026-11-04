Вибухи у Дніпро прогриміли під ранок 4 листопада.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 4 листопада: що відомо

За інформацією Дніпропетровської ОВА, російські війська завдали удару по одному з підприємств Дніпра.

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На території атакованого підприємства спалахнула пожежа.

Наразі відомо, що внаслідок вибухів ц Дніпрі 4 листопада поранення дістали двоє чоловіків віком 38 та 57 років.

Постраждалих доправили до лікарні з осколковими пораненнями. Медики оцінюють стан обох як середньої тяжкості.

Остаточні наслідки вибухів у Дніпрі 4 листопада наразі встановлюються.

Напередодні, 3 листопада, російські війська масовано атакували Дніпро ракетами.

Під ударом опинилися енергетична інфраструктура, житлові будинки та медичні заклади. Зокрема, було пошкоджено ТЕЦ і хоспіс, із якого довелося перевозити майже 50 пацієнтів до інших лікарень.

Унаслідок атаки пошкоджено 20 житлових будинків, навчальні та медичні заклади. Через руйнування водозабору частина житлового масиву Придніпровськ залишилася без водопостачання.

За останніми оприлюдненими даними щодо атаки 3 листопада, загинули двоє людей, ще 20 дістали поранення. Із них 14 перебували в лікарнях, троє чоловіків — у тяжкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 715-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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