Вибухи у Києві 4 листопада: Кличко повідомив про наслідки у двох районах
- Кличко повідомив про падіння уламків БпЛА у Києві.
- Наслідки влучання зафіксовані у кількох районах Києва.
Під час чергової ворожої атаки дронів на столицю 4 листопада 2026 року в кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників, що спричинило загоряння.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
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За словами Кличка, влучання та руйнування зафіксовані у двох районах міста:
- Святошинський район: унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА спалахнула пожежа на покрівлі приватного житлового будинку.
- Голосіївський район: уламки збитого безпілотника впали на відкритій території, де також виникло загоряння.
На місця подій негайно виїхали підрозділи ДСНС та інші оперативно-рятувальні служби.
— Екстрені служби прямують на місця, — підтвердив Віталій Кличко.
Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.
У ніч проти 4 листопада російські війська запустили по Україні безпілотники різних типів. Серед них були ударні Shahed, дрони типу Гербера та безпілотники-імітатори Пародія, 81 з яких — реактивні.
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