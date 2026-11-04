Під час чергової ворожої атаки дронів на столицю 4 листопада 2026 року в кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників, що спричинило загоряння.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи в Києві: що сталося сьогодні, 4 листопада 2026 року

За словами Кличка, влучання та руйнування зафіксовані у двох районах міста:

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Святошинський район: унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА спалахнула пожежа на покрівлі приватного житлового будинку.

Голосіївський район: уламки збитого безпілотника впали на відкритій території, де також виникло загоряння.

На місця подій негайно виїхали підрозділи ДСНС та інші оперативно-рятувальні служби.

— Екстрені служби прямують на місця, — підтвердив Віталій Кличко.

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

У ніч проти 4 листопада російські війська запустили по Україні безпілотники різних типів. Серед них були ударні Shahed, дрони типу Гербера та безпілотники-імітатори Пародія, 81 з яких — реактивні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 715-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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