Унаслідок вибухів у Вільнянську Запорізької області 4 листопада загинули двоє людей.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи у Вільнянську 4 листопада: що відомо

За інформацією Запорізької ОВА, російські війська двічі атакували Вільнянськ. Унаслідок ударів пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок і приватні оселі.

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На території багатоповерхівки виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Внаслідок вибухів у Вільнянську 4 листопада загинули двоє місцевих жителів — 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Ще один чоловік, якому 59 років, дістав поранення.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 715-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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