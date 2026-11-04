Вибухи у Вільнянську 4 листопада: пошкоджено п’ятиповерхівку, є загиблі
Унаслідок вибухів у Вільнянську Запорізької області 4 листопада загинули двоє людей.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Вибухи у Вільнянську 4 листопада: що відомо
За інформацією Запорізької ОВА, російські війська двічі атакували Вільнянськ. Унаслідок ударів пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок і приватні оселі.
На території багатоповерхівки виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Внаслідок вибухів у Вільнянську 4 листопада загинули двоє місцевих жителів — 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Ще один чоловік, якому 59 років, дістав поранення.
Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
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