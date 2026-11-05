У Комишувасі Запорізької області зросла кількість жертв російської атаки 2 листопада. За оновленими даними, загинули 42 людини.

Оновлено 5 листопада об 11:37. Нові дані на четверту добу аварійно-рятувальних заходів повідомили в Національній поліції України.

Атака на Комишуваху 2 листопада: зросла кількість загиблих

Кількість загиблих унаслідок атаки на Комишуваху Запорізької області, що сталася 2 листопада, зросла до 42.

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Наразі триває ідентифікація тіл.

Під завалами можуть перебувати ще 33 людини, тож роботи не припиняються, наголошують у Нацполіції.

За останніми даними, поранення під час атаки на Комишуваху 2 листопада дістали п’ятеро людей.

Нагадаємо, що 2 листопада армія РФ спочатку атакувала в Комишувасі школу, яку використовували для гуманітарних потреб — у приміщенні щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишалися в селищі.

Після першої серії ударів російська авіація скинула ще дев’ять авіабомб на укриття, де перебували люди.

Наразі відомо, що серед загиблих були двоє рятувальників і четверо поліцейських. Серед п’ятьох поранених — двоє працівників ДСНС.

Фото: Запорізька ОВА

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