РФ атакувала логістичну інфраструктуру в Бучанському районі: є постраждалий
- РФ атакувала логістичну інфраструктуру в Бучанському районі Київщини.
- Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
- Рятувальники локалізували займання.
Вночі росіяни атакували логістичну інфраструктуру у Бучанському районі Київщини.
Про це повідомляють у ДСНС та керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Атака на Бучанський район
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили.
Станом на ранок пожежу вдалося локалізувати. Наразі рятувальники проливають осередки горіння та розбирають конструкції.
Поранення отримав чоловік 1978 року народження. У нього різана рана правого стегна. Медики надали йому допомогу на місці, від госпіталізації чоловік відмовився.
Також вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль.
Нагадаємо, що сьогодні вночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар на Дніпропетровщині. Є пошкодження житлових будинків. Також сталася пожежа на об’єктах критичної інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 716-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.