Вночі росіяни атакували логістичну інфраструктуру у Бучанському районі Київщини.

Про це повідомляють у ДСНС та керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Бучанський район

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили.

Зараз дивляться

Станом на ранок пожежу вдалося локалізувати. Наразі рятувальники проливають осередки горіння та розбирають конструкції.

Поранення отримав чоловік 1978 року народження. У нього різана рана правого стегна. Медики надали йому допомогу на місці, від госпіталізації чоловік відмовився.

Також вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, що сьогодні вночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар на Дніпропетровщині. Є пошкодження житлових будинків. Також сталася пожежа на об’єктах критичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 716-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.