У Тернополі правоохоронці проводять спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Стрілянина в магазині у Тернополі

Інцидент стався сьогодні, 5 листопада. Близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про подію в одному з торговельних закладів міста.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому приміщенні. Після цього звідти було чути два постріли. На місце прибула поліція та профільні служби. Правоохоронці розпочали спецоперацію із затримання чоловіка.

Згодом у поліції повідомили, що спецпризначенці КОРД затримали стрільця. Ним виявився місцевий житель 1973 р. н. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

19 жовтня у Печерському районі Києва пролунала стрілянина в приміщенні територіального центру комплектування. Вогонь відкрив чоловік, якого доставили до установи через порушення правил мобілізації.

3 вересня у Святошинському районі столиці невідомий чоловік розстріляв 71-річного керівника клініки репродуктології. Зловмисник здійснив понад 20 пострілів упритул. Медик загинув.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.