Стрілянина в магазині Тернополя: чоловік зачинив керуючу, його затримали
- У Тернополі невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у кабінеті.
- Поліція проводить спецоперацію із затримання озброєного чоловіка.
У Тернополі правоохоронці проводять спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Стрілянина в магазині у Тернополі
Інцидент стався сьогодні, 5 листопада. Близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про подію в одному з торговельних закладів міста.
За попередньою інформацією, невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому приміщенні. Після цього звідти було чути два постріли. На місце прибула поліція та профільні служби. Правоохоронці розпочали спецоперацію із затримання чоловіка.
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