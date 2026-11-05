Вночі пролунали вибухи у Дніпрі та Самарі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 5 листопада

Майже 20 разів ворог атакував шість районів безпілотниками.

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Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро троє людей отримали поранення.

У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та гаражі. Поранені троє людей. Медики надали їм допомогу на місці. Від госпіталізації люди відмовилися.

Також сталася пожежа на об’єктах критичної інфраструктури.

На місцях ударів працюють екстрені служби.

Також Олександр Ганжа розповів про наслідки атак в інших населених пунктах. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району та у місті Самар росіяни вдарили по інфраструктурі.

На Нікопольщині від атак потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади. У Павлограді пошкоджені приватні оселі. У Кам’янському понівечені інфраструктура та підприємство. У Славгородській громаді на Синельниківщині теж пошкоджена інфраструктура.

Вночі сили протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровщиною збили 30 російських дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 716-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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