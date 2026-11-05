Під час атаки дронів пролунали вибухи у Вінниці.

Про це повідомляє кореспондентка Фактів ICTV.

Вибухи у Вінниці 5 листопада 2026 року

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку міста.

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Мер Вінниці Сергій Моргунов згодом повідомив, що влучання зафіксовано на території громади, суміжної з Вінницькою. На місці виникла сильна пожежа. Працюють екстрені служби.

До однієї з лікарень міста доправили двох людей у стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Пізніше керівниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна розповіла, що внаслідок ворожої атаки в кількох громадах є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Відомо про трьох постраждалих. Усі отримали легкі травми.

— В одному з міст області горіли дві вантажівки та причіп. Рятувальники вже ліквідували пожежу. В іншому місці внаслідок пожежі постраждали 11 автомобілів. Чотири з них згоріли повністю, ще сім пошкоджено, — повідомила очільниця ОВА.

1 листопада ударні дрони атакували Вінницю. Пошкоджень зазнала зупинка громадського транспорту, також згорів автомобіль. У прилеглих житлових будинках вибито або пошкоджено вікна.

22 жовтня у Вінниці пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони працювали по російських реактивних дронах. Зафіксовано пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, приватних домоволодінь та господарських будівель.

25 жовтня російські дрони атакували Вінницю. Влучанням у будинок повністю знищено чотири квартири, пошкоджені припарковані поруч автівки. Повідомлялося про шістьох постраждалих. Одна людина госпіталізована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 716-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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