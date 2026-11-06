Увечері 5 листопада російські війська атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами.

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

Авіаудар по Ізюму 5 листопада: що відомо

За інформацією МВА, російська авіація завдала ударів по місту в період із 21:38 до 21:45 5 листопада. Влучання зафіксували в центральній та південній частинах Ізюма.

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Унаслідок атаки на Ізюм 5 листопада руйнувань і пошкоджень зазнали орієнтовно два багатоквартирні та близько десяти приватних житлових будинків. Також пошкоджені торговельні заклади.

Крім того, російські удари пошкодили електромережі, через що значна частина споживачів Ізюма залишилася без світла.

За попередньою інформацією Ізюмської МВА, внаслідок російського авіаудару постраждали двоє людей.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Інформацію про масштаби руйнувань та інші наслідки атаки на Ізюм 5 листопада уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ізюмська МВА

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