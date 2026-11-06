Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 53, пошуки тривають
У Комишувасі Запорізької області зросла кількість жертв російської атаки 2 листопада. За оновленими даними, загинули 53 людини.
Оновлено 6 листопада об 11:21. Нові дані на п’яту добу аварійно-рятувальних заходів повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Атака на Комишуваху 2 листопада: зросла кількість загиблих
Кількість загиблих унаслідок атаки на Комишуваху Запорізької області, що сталася 2 листопада, зросла до 53.
Наразі триває ідентифікація тіл.
Під завалами ще шукають людей, тож роботи не припиняються.
За останніми даними, поранення під час атаки на Комишуваху 2 листопада дістали п’ятеро людей.
Нагадаємо, що 2 листопада армія РФ спочатку атакувала в Комишувасі школу, яку використовували для гуманітарних потреб — у приміщенні щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишалися в селищі.
Після першої серії ударів російська авіація скинула ще дев’ять авіабомб на укриття, де перебували люди.
Наразі відомо, що серед загиблих були двоє рятувальників і четверо поліцейських. Серед п’ятьох поранених — двоє працівників ДСНС.
Фото: Запорізька ОВА