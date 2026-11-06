Внаслідок ранкової атаки на Рівненщину загинув чоловік.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Атака на Рівненщину 6 листопада

Ворог атакував одне з сіл Сарненського району. За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено будинок та вантажівку.

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Екстрені служби працюють на місці події.

Вночі 29 жовтня російські війська атакували цивільне підприємство на Сарненщині Рівненської області. Унаслідок удару загинув чоловік, а на території підприємства виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Унаслідок атаки на Острозький район Рівненської області 1 листопада постраждали щонайменше четверо людей. Горів житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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