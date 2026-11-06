Під час вибухів у Київській області сьогодні, 6 листопада, було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури у двох районах. Постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи в Київській області 6 листопада: що відомо

Наслідки вибухів у Київській області зафіксовано у трьох районах регіону.

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Так, російські війська застосували три реактивні безпілотники для удару по енергетичній інфраструктурі у Білоцерківській громаді, зазначають у пресслужбі останньої.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи та намагаються перепідключити споживачів на резервні лінії електропостачання.

Інформації про постраждалих унаслідок вибухів у Білоцерківській громаді 6 листопада не надходила.

Крім того, за інформацією голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок нічної атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру не лише в Білоцерківському, а й в Обухівському районі.

Там вибуховою хвилею також вибило вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

Водночас у Бориспільському районі російська атака спричинила пожежу у приватному житловому будинку та господарській споруді. Обидві будівлі повністю знищені.

Там постраждали троє місцевих жителів. У двох людей зафіксували гостру реакцію на стрес, ще один чоловік дістав черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім надали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Наразі оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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