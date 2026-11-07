У Комишувасі Запорізької області зросла кількість жертв російської атаки 2 листопада. За оновленими даними, загинули 55 людей.

Оновлено 7 листопада о 09:18. Нові дані на шосту добу аварійно-рятувальних заходів повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Атака на Комишуваху 2 листопада: зросла кількість загиблих

Кількість загиблих унаслідок атаки на Комишуваху Запорізької області, що сталася 2 листопада, зросла до 55.

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Протягом минулої доби рятувальники виявили під завалами ще дев’ятьох загиблих.

Наразі триває ідентифікація тіл.

Під завалами ще шукають людей, тож роботи не припиняються. Рятувальники та кінологи ДСНС працюють попри загрозу повторних ударів РФ.

За останніми даними, поранення під час атаки на Комишуваху 2 листопада дістали п’ятеро людей.

Нагадаємо, що 2 листопада армія РФ спочатку атакувала в Комишувасі школу, яку використовували для гуманітарних потреб — у приміщенні щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишалися в селищі.

Після першої серії ударів російська авіація скинула ще дев’ять авіабомб на укриття, де перебували люди.

Наразі відомо, що серед загиблих були двоє рятувальників і четверо поліцейських. Серед п’ятьох поранених — двоє працівників ДСНС.

Фото: Запорізька ОВА

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