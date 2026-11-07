У ніч на 7 листопада РФ масовано атакувала Київську область балістичними ракетами та ударними дронами. Пошкоджено енергетичні об’єкти, підприємства, житлові будинки, АЗС та автомобілі.

Про наслідки атаки повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київщину сьогодні, 7 листопада: наслідки

За словами Ткаченка, під ударом ворога цієї ночі опинилися об’єкти енергетики, житлові будинки та цивільна інфраструктура.

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Зафіксовано пошкодження у п’яти районах Київщини.

Так, у Бучанському районі пошкоджено енергетичний об’єкт.

У Броварському районі постраждали адміністративна будівля, 11 автомобілів, приміщення АЗС, автосалон та об’єкти двох СТО, а також склади, два підприємства і 10 приватних будинків.

Напередодні ввечері у селі Богданівка Броварського району російський дрон поцілив у приватний будинок, спалахнула пожежа. Під завалами опинилося подружжя: жінка 1960 року народження вибралася самостійно, а її чоловіка 1951 року народження деблокували рятувальники ДСНС з важкими травмами. На жаль, у лікарні він помер.

В Обухівському районі також пошкоджено енергетичний об’єкт.

У Білоцерківському районі вибуховою хвилею вибито вікна у 4 приватних житлових будинках.

А у Бориспільському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури, спалахнула пожежа. До її ліквідації, окрім рятувальників, залучали додаткові сили та пожежний підрозділ ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль. Наразі пожежу вдалося ліквідувати.

Екстрені відключення світла на Київщині 7 листопада

У ДТЕК уточнили, що вночі ворог знову атакував один із енергетичних обʼєктів компанії. Через це у частині Броварського району зникло світло.

– Руйнування значні. Відновлення потребуватиме часу. Постійні повітряні тривоги та загроза нових атак ускладнюють роботу енергетиків, – наголосили в компанії.

Згодом у ДТЕК повідомили, що в Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення світла. Тому графіки наразі не діють.

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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