У ніч проти 7 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого зафіксовано влучання у Північний міст. Наразі рух ним закритий в обидві сторони. Автобуси тимчасово курсують за зміненими маршрутами.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, оприлюднивши відповідне відео, на якому можна побачити пошкодження Північного мосту.

Північний міст у Києві пошкоджений: Кличко показав відео наслідків

За словами мера столиці, у Північний міст уночі влучили кілька ворожих ракет.

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На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна лінія, а також лінія електропередач.

Крім того, потужною вибуховою хвилею на парковці, розташованій поблизу мосту, понівечено п’ять вантажних автомобілів.

Наразі на об’єкті вже активно працюють дорожники, комунальники та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки влучань. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень конструкцій мосту, щоб оцінити обсяги відновлювальних робіт.

Північний міст у Києві: схеми руху транспорту

Як повідомляють в КМДА, транспорт тимчасово курсує за такими зміненими маршрутами:

автобуси № 21, 73, 101 — спрямовано до станції метро Контрактова площа;

тролейбус № 29-ТР — курсує з Дарницької площі до станції метро Контрактова площа;

тролейбус № 30-ТР — організовано на двох окремих ділянках:

вул. Милославська — ст. м. Почайна (через вул. Новокостянтинівську);

вул. Кадетський гай — ст. м. Почайна;

тролейбус № 31-ТР — рухається від вул. Милославської до станції метро Лукʼянівська через вул. Глибочицьку (за схемою автобуса № 112);

тролейбус № 47-ТР — курсує зі станції метро Мінська до станції метро Почайна.

Варто зазначити, що в ніч на 7 листопада Росія атакувала ракетами Північний міст у Києві. Через проведення обстеження рух мостом наразі повністю закритий в обидві сторони. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршрутів містом.

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