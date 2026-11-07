Протягом ночі 7 листопада російські окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на Вінниччині. Також під ударом опинилися ринок та пожежна частина.

Про це повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Атака на Вінниччину сьогодні, 7 листопада: наслідки

За даними ОВА, через пошкодження енергетичних об’єктів у регіоні виникають перебої зі світлом. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

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Крім того, ворог бив по цивільній інфраструктурі області. Як уточнили в ДСНС України, пошкоджено будівлю пожежної частини та рятувальну техніку.

Особовий склад підрозділу ДСНС у момент атаки перебував в укритті. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

Під ударом опинилася і територія ринку: вогнем знищено приватні автомобілі та торговельний кіоск. У будівлях довкола вибиті вікна.

Внаслідок атаки на Вінниччину травмовано одну людину: постраждала перебуває в лікарні у важкому стані.

У Вінниці можливі перебої в роботі електротранспорту 7 листопада

У самій Вінниці місцева влада попередила про нестабільну ситуацію в енергосистемі через російську атаку.

Через це сьогодні можливі перебої в роботі, затримки та зміни в розкладі руху електротранспорту. На маршрути вийшло більше автобусів і маршрутних таксі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело фото: Вінницька ОВА

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