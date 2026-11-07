У ніч на 7 листопада російські окупанти вдарили по енергетиці України. Під атакою, зокрема, були підстанції, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними областями України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Атака на підстанції, які з’єднують АЕС з Києвом: що відомо

За словами глави держави, ворог здійснив комбіновану атаку, застосувавши 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети летіли на Київ та Київську область.

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Головна ціль російського удару – енергетика.

– На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що пошкоджені підстанції в і низці інших регіонів України: на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Так, у Києві спостерігається складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Крім того, в столиці пошкоджені житлові будинки та Північний міст, частково зруйнований дитсадок.

Крім того, ще 12 регіонів перебували під російськими ударами.

Відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина.

Наразі, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи.

Russia is preparing for trilateral talks by launching ballistic missiles at Ukraine’s critical infrastructure. Repair and rescue operations are underway in the affected regions wherever the security situation allows. In total, the Russians used 172 drones and 36 ballistic missiles, with all the missiles aimed at Kyiv and the surrounding region. Energy infrastructure was once again the main target. The capital is facing serious difficulties with its electricity, water, and heat supplies. Residential buildings and the Northern Bridge were damaged. A kindergarten was partially destroyed. In the Kyiv region, a substation connecting the Rivne and Khmelnytskyi Nuclear Power Plants to Kyiv and Ukraine’s central regions was hit. Substations were also damaged in the Vinnytsia, Zhytomyr, Rivne, Kharkiv, and Dnipro regions. In addition to Kyiv, twelve other regions came under attack. Nine people were injured, including one child. I thank all our people who defend the country against this terror every day, work to restore what has been damaged, and do everything they can to get Ukraine through the winter. But when Russia is trying to plunge Kyiv – a city of millions – and the entire country into a blackout, Ukraine must not be left alone. We are counting on increased bilateral support from the United States. We are counting on the U.S. Congress to give more attention to Ukraine, because Russia keeps increasing the number of its attacks. It is important that support for Ukraine remains among the priorities of U.S. policy. We are counting on both parties to stand united on matters of security, support for Ukraine, condemnation of Russian aggression, and increased sanctions pressure on Putin. America’s resolve and consistency in supporting Ukraine are crucial in bringing peace closer. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026

Володимир Зеленський звернув увагу, що РФ запустила балістику по енергетиці напередодні тристоронніх переговорів з Україною та США.

Президент наголосив, що зараз важливою є підтримки з боку Сполучених Штатів.

– Коли Росія намагається штовхнути Київ – багатомільйонне місто – і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці. Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США, – зазначив він.

Зеленський додав, що Україна розраховує на єдність обох партій (Демократичної та Республіканської) у питаннях безпеки, підтримки, засудження агресії РФ та посилення санкційного тиску на Кремль.

Нічна атака на енергетику України: деталі від Міненерго

За даними Міністерство енергетики України, внаслідок масованого удару по низці енергооб’єктів на ранок є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

Енергетики фіксують численні пошкодження мереж передачі та розподілу електрики.

У міністерстві підтвердили пошкодження мереж, які передають електроенергію з АЕС до Києва та центрального регіонів.

Попри це, вже вдалося відновити електропостачання частині споживачів.

– РФ завдала значних пошкоджень багатьом енергооб’єктам у столичному регіоні. Це суттєво ускладнило передачу електроенергії до столиці та області. Також обмежено можливості електропостачання для низки сусідніх областей. Щоб відновити такий обсяг пошкодженого обладнання потрібен час, – наголосили в Міненерго.

У більшості областей України сьогодні діють графіки погодинних відключень святла, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Енергетики цілодобово проводять ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах, однак цей процес затримують постійні повітряні тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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