У ніч на 7 листопада російські окупанти вдарили по енергетиці України. Під атакою, зокрема, були підстанції, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними областями України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Атака на підстанції, які з’єднують АЕС з Києвом: що відомо

За словами глави держави, ворог здійснив комбіновану атаку, застосувавши 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети летіли на Київ та Київську область.

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Головна ціль російського удару – енергетика.

– На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що пошкоджені підстанції в і низці інших регіонів України: на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Так, у Києві спостерігається складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Крім того, в столиці пошкоджені житлові будинки та Північний міст, частково зруйнований дитсадок.

Крім того, ще 12 регіонів перебували під російськими ударами.

Відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина.

Наразі, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи.

Володимир Зеленський звернув увагу, що РФ запустила балістику по енергетиці напередодні тристоронніх переговорів з Україною та США.

Президент наголосив, що зараз важливою є підтримки з боку Сполучених Штатів.

– Коли Росія намагається штовхнути Київ – багатомільйонне місто – і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці. Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США, – зазначив він.

Зеленський додав, що Україна розраховує на єдність обох партій (Демократичної та Республіканської) у питаннях безпеки, підтримки, засудження агресії РФ та посилення санкційного тиску на Кремль.

Нічна атака на енергетику України: деталі від Міненерго

За даними Міністерство енергетики України, внаслідок масованого удару по низці енергооб’єктів на ранок є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

Енергетики фіксують численні пошкодження мереж передачі та розподілу електрики.

У міністерстві підтвердили пошкодження мереж, які передають електроенергію з АЕС до Києва та центрального регіонів.

Попри це, вже вдалося відновити електропостачання частині споживачів.

– РФ завдала значних пошкоджень багатьом енергооб’єктам у столичному регіоні. Це суттєво ускладнило передачу електроенергії до столиці та області. Також обмежено можливості електропостачання для низки сусідніх областей. Щоб відновити такий обсяг пошкодженого обладнання потрібен час, – наголосили в Міненерго.

У більшості областей України сьогодні діють графіки погодинних відключень святла, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Енергетики цілодобово проводять ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах, однак цей процес затримують постійні повітряні тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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