Вибухи у Києві 7 листопада: російська ракета пошкодила будівлю прокуратури
У Києві внаслідок російського обстрілу 7 листопада 2026 року пошкоджено будівлю прокуратури в Солом’янському районі.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрій Ткачов.
Вибухи у Києві 7 листопада: пошкоджено будівлю прокуратури
За словами Андрія Ткачова, найбільших руйнувань унаслідок російського обстрілу зазнав Солом’янський район столиці.
Одна з ракет влучила безпосередньо біля житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень. У сусідніх багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна, двері та пошкодило інші елементи конструкцій.
— Найбільше постраждала житлова будова в Солом’янському районі. Там багато багатоповерхівок постраждали. Одна ракета прилетіла прямо під один із житлових будинків. Він найбільше пошкоджений, — розповів очільник КМВА.
Він підтвердив, що внаслідок атаки також постраждали розташовані поруч дитячий садок, будівля прокуратури та інші споруди.
Пошкодження Північного мосту та ситуація зі світлом у Києві
У Деснянському районі столиці внаслідок російської атаки пошкоджено Північний міст.
За словами Ткачова, фахівці оцінюють стан споруди та проводять роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Рух транспорту мостом повністю перекритий в обох напрямках.
Щодо електропостачання, то енергетикам вдалося частково стабілізувати ситуацію в Києві. Наразі у столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.
Очільник КМВА зазначив, що перебої зі світлом впливають і на роботу інших комунальних систем, зокрема водопостачання.
Водночас насосні станції продовжують працювати, тиск у водопровідній мережі стабілізовано. За його словами, вода є в усіх районах столиці.