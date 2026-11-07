У Києві внаслідок російського обстрілу 7 листопада 2026 року пошкоджено будівлю прокуратури в Солом’янському районі.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрій Ткачов.

Вибухи у Києві 7 листопада: пошкоджено будівлю прокуратури

За словами Андрія Ткачова, найбільших руйнувань унаслідок російського обстрілу зазнав Солом’янський район столиці.

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Одна з ракет влучила безпосередньо біля житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень. У сусідніх багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна, двері та пошкодило інші елементи конструкцій.

— Найбільше постраждала житлова будова в Солом’янському районі. Там багато багатоповерхівок постраждали. Одна ракета прилетіла прямо під один із житлових будинків. Він найбільше пошкоджений, — розповів очільник КМВА.

Він підтвердив, що внаслідок атаки також постраждали розташовані поруч дитячий садок, будівля прокуратури та інші споруди.

Пошкодження Північного мосту та ситуація зі світлом у Києві

У Деснянському районі столиці внаслідок російської атаки пошкоджено Північний міст.

За словами Ткачова, фахівці оцінюють стан споруди та проводять роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Рух транспорту мостом повністю перекритий в обох напрямках.

Щодо електропостачання, то енергетикам вдалося частково стабілізувати ситуацію в Києві. Наразі у столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Очільник КМВА зазначив, що перебої зі світлом впливають і на роботу інших комунальних систем, зокрема водопостачання.

Водночас насосні станції продовжують працювати, тиск у водопровідній мережі стабілізовано. За його словами, вода є в усіх районах столиці.

Джерело : Укрінформ

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