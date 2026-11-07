Російські війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок цього виникли пожежі, пошкодження багатоквартирних будинків і цивільного транспорту. Одній 80-річній жінці знадобилася допомога лікарів у Слобідському районі.

Про це повідомляють мер Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 7 листопада: які наслідки

Початково надходила інформація про атаки по Немишлянському та Слобідському районах. Однак за уточненими даними Ситуаційного центру, обидва удари сталися у Слобідському районі міста.

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Внаслідок атаки у Харкові зафіксовано влучання в нежитлову промислову будівлю, де сталося руйнування 3-4 поверхів та спалахнула пожежа.

Через удари двох Бандеролей у Слобідському районі пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки (вибито скління вікон), нежитлову будівлю, 16 автомобілів та кілька тролейбусів.

Внаслідок ворожого удару по Слобідському району допомога лікарів знадобилася 80-річній жінці. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки ударів Бандеролей у Харкові.

Вночі у Київському районі Харкова ворожий дрон влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку, повідомляв Терехов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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