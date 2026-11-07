У ніч проти 7 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву та об’єктах інфраструктури в передмісті. Внаслідок атаки у столиці зафіксовано руйнування житлових будинків, дитячого садка та нежитлових споруд, пошкодження енергетичної інфраструктури, а також є постраждалі люди.

Про це повідомляють міський глава Києва Віталій Кличко та ДСНС України.

Вибухи в Києві 7 листопада: які наслідки

Балістичний удар по столиці припав на Солом’янський район, де зафіксовано пожежі та пошкодження будівель. За даними ДСНС, наслідки атаки виявлено за кількома адресами.

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Зокрема, за однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку.

Ще за трьома адресами вибуховою хвилею вибило вікна в п’ятиповерхівках, де одна людина отримала травми.

Зафіксовано руйнування двоповерхової будівлі на території дитячого садка.

На іншій локації виникли пожежі — горіла припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Наразі пожежу ліквідовано.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загалом у столиці внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували до лікарень.

Відключення світла в Києві

Окрім ударів по столиці, ворог атакував інфраструктурні об’єкти в регіонах.

— Внаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті, — зазначив Кличко.

Наразі енергетики та комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки обстрілів та відновити надання комунальних послуг мешканцям Києва.

Варто зазначити, що в ніч проти 7 листопада Росія атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого є пошкодження. Наразі рух мостом закритий в обидві сторони. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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