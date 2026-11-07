Атака дронами на Павлоград: троє поранених, пошкоджена п’ятиповерхівка
- Унаслідок нічної атаки російських БпЛА на Павлоград поранено трьох людей, серед яких 11-річна дівчинка, а також пошкоджено житлові будинки та підприємство.
- Загалом сили ППО знищили в небі над Дніпропетровщиною 12 дронів.
У ніч проти 7 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Павлограду та інших громадах Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, серед яких 11-річна дівчинка. Зафіксовано пошкодження житлового сектору, підприємства та інфраструктури.
Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи в Павлограді 7 листопада: які наслідки
У Павлограді безпілотники поцілили по цивільних об’єктах, спричинивши кілька пожеж.
За інформацією керівника ОВА, у місті пошкоджено п’ятиповерховий та інші багатоквартирні будинки, місцеве підприємство, господарчі споруди та автомобілі.
Унаслідок влучань та падіння уламків постраждали троє мешканців п’ятиповерхівки. За уточненими даними, 32-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості, де медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Ще двоє постраждалих — це 38-річна жінка та 11-річна дівчинка, які лікуватимуться амбулаторно.
Силам протиповітряної оборони цієї ночі вдалося знищити 12 ворожих БпЛА у небі над Дніпропетровською областю.
Обстріли інших районів Дніпропетровщини
Окрім Павлограда, під ворожими ударами опинилися інші території регіону.
Зокрема, у Новоолександрівській та Миколаївській громадах зазнала пошкоджень інфраструктура.
Крім цього, армія РФ обстріляла районний центр (Нікополь), а також Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджено приватну оселю та інфраструктурні об’єкти.
Також на Криворіжжі у Новопільській громаді російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури. На місцях влучань працюють відповідні служби для ліквідації наслідків та надання допомоги населенню.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА