У ніч проти 7 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Павлограду та інших громадах Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, серед яких 11-річна дівчинка. Зафіксовано пошкодження житлового сектору, підприємства та інфраструктури.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи в Павлограді 7 листопада: які наслідки

У Павлограді безпілотники поцілили по цивільних об’єктах, спричинивши кілька пожеж.

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За інформацією керівника ОВА, у місті пошкоджено п’ятиповерховий та інші багатоквартирні будинки, місцеве підприємство, господарчі споруди та автомобілі.

Унаслідок влучань та падіння уламків постраждали троє мешканців п’ятиповерхівки. За уточненими даними, 32-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості, де медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Ще двоє постраждалих — це 38-річна жінка та 11-річна дівчинка, які лікуватимуться амбулаторно.

Силам протиповітряної оборони цієї ночі вдалося знищити 12 ворожих БпЛА у небі над Дніпропетровською областю.

Обстріли інших районів Дніпропетровщини

Окрім Павлограда, під ворожими ударами опинилися інші території регіону.

Зокрема, у Новоолександрівській та Миколаївській громадах зазнала пошкоджень інфраструктура.

Крім цього, армія РФ обстріляла районний центр (Нікополь), а також Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджено приватну оселю та інфраструктурні об’єкти.

Також на Криворіжжі у Новопільській громаді російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури. На місцях влучань працюють відповідні служби для ліквідації наслідків та надання допомоги населенню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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