У Кременчуці внаслідок атаки російських безпілотників зафіксовано влучання на двох локаціях. Під ударом опинилися житловий будинок та готель.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Внаслідок атаки дрону пошкоджено багатоквартирний будинок, там спалахнула пожежа.

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– У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях, – написав Дяківнич у Telegram.

Ще одне влучання зафіксували в будівлю готелю. Там також виникла пожежа.

За попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували.

Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. До медиків звернулися ще троє людей.

Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей.

На місцях ударів працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня російські окупанти вдарили по промисловому підприємству в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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