РФ атакувала Одесу ввечері та вночі: є жертва, пошкоджено будинки
- Росія атакувала Одесу пізно ввечері 7 листопада та вночі 8 листопада.
- Уночі в одному з районів загорівся нежитловий будинок.
- Є жертва серед цивільних.
Пізно ввечері 7 листопада та сьогодні вночі Росія атакувала Одесу. На жаль, є жертва та руйнування.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Одесу: що відомо
Зокрема, близько 22:35 Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула.
Вночі місто знову було під атакою. Внаслідок вибухів загорівся нежитловий будинок в одному з районів Одеси. Вибуховою хвилею вибиті вікна у будинках неподалік.
Інформація про постраждалих не надходила. Усі відповідні служби працюють на місцях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.