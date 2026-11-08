Пізно ввечері 7 листопада та сьогодні вночі Росія атакувала Одесу. На жаль, є жертва та руйнування.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу: що відомо

Зокрема, близько 22:35 Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула.

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Вночі місто знову було під атакою. Внаслідок вибухів загорівся нежитловий будинок в одному з районів Одеси. Вибуховою хвилею вибиті вікна у будинках неподалік.

Інформація про постраждалих не надходила. Усі відповідні служби працюють на місцях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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