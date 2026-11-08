На Полтавщині внаслідок російських атак травмовано чотирьох людей.

Про це повідомили у ДСНС.

Атака на Полтавщину

За інформацією рятувальників, внаслідок ворожих ударів виникли руйнування та пожежі на кількох локаціях, зокрема на території приватних підприємств.

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Роботу рятувальникам ДСНС ускладнювали постійні загрози повторних ворожих ударів.

Вночі 2 листопада ворог атакував Кременчуцький район Полтавської області ударними дронами. Вибухами пошкоджено житлові будинки, одна людина дістала поранення.

25 жовтня росіяни атакували Епіцентр у Полтаві. Одна людина постраждала.

Пізно ввечері 22 жовтня російські ударні безпілотники атакували обʼєкт залізничної інфраструктури на Полтавщині. 22 жовтня у Кременчуці Полтавської області безпілотник атакував будівлю приватної телерадіокомпанії.

15 жовтня російський ударний дрон влучив неподалік школи у Полтаві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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