8 листопада пролунали вибухи у Дніпрі та його передмісті. Ворог атакував безпілотниками.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 8 листопада

Близько 11:00 російські війська вдарили безпілотником по передмістю Дніпра. Внаслідок атаки сталася пожежа. Щонайменше один приватний будинок зазнав руйнувань.

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Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди. Згодом стало відомо про загиблого та пораненого внаслідок удару по приватному сектору.

Станом на 12:34 Олександр Ганжа повідомив, що до трьох зросла кількість постраждалих через атаку росіян на приватний сектор. Дві жінки та чоловік отримали допомогу медиків на місці. Від госпіталізації відмовилися.

На місці атаки триває ліквідація наслідків обстрілу.

Близько опівдня російські війська знову завдали ударів по Дніпру. Цього разу внаслідок атаки загорілися склади та вантажівки на території автотранспортного підприємства.

За попередньою інформацією, під час другого удару люди не постраждали.

Уночі 5 листопада пролунали вибухи у Дніпрі та Самарі. Сталася пожежа на об’єктах критичної інфраструктури. Поранення дістали троє людей.

4 листопада РФ вдарила по Дніпру. Атаковано підприємство, там виникла пожежа. Поранення дістали двоє чоловіків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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