Зранку пролунали вибухи у Харкові. Російські ударні дрони атакували два райони міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові сьогодні, 8 листопада: що відомо

Про вибухи повідомлялося ще від учорашнього вечора. Тоді ворожий дрон вдарив по Київському району. Про наслідки міська влада нічого не повідомляла.

Зараз дивляться

Після третьої ночі зафіксовано влучання безпілотника типу Молнія у Шевченківському районі. На місці удару загорівся автомобіль.

Близько 09:00 у Київському районі ворожий дрон поцілив у дах багатоповерхівки. На щастя, ніхто не постраждав. За півтори години ворог знову ударив бойовим дроном по Київському району. За попередньою інформацією, є поранена людина.

Згодом пролунав ще один вибух — у Шевченківському районі Харкова. Про постраждалих не повідомляється.

7 листопада російські війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок цього виникли пожежі, пошкодження багатоквартирних будинків і цивільного транспорту.

3 листопада у Харкові після російських ударів по критичній інфраструктурі виникли проблеми з теплопостачанням і гарячою водою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.