Вибухи в Харкові 8 листопада: РФ атакувала два райони міста, є поранений
Зранку пролунали вибухи у Харкові. Російські ударні дрони атакували два райони міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові сьогодні, 8 листопада: що відомо
Про вибухи повідомлялося ще від учорашнього вечора. Тоді ворожий дрон вдарив по Київському району. Про наслідки міська влада нічого не повідомляла.
Після третьої ночі зафіксовано влучання безпілотника типу Молнія у Шевченківському районі. На місці удару загорівся автомобіль.
Близько 09:00 у Київському районі ворожий дрон поцілив у дах багатоповерхівки. На щастя, ніхто не постраждав. За півтори години ворог знову ударив бойовим дроном по Київському району. За попередньою інформацією, є поранена людина.
Згодом пролунав ще один вибух — у Шевченківському районі Харкова. Про постраждалих не повідомляється.
7 листопада російські війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок цього виникли пожежі, пошкодження багатоквартирних будинків і цивільного транспорту.
3 листопада у Харкові після російських ударів по критичній інфраструктурі виникли проблеми з теплопостачанням і гарячою водою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.
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