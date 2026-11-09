Троє працівників Укренерго дістали травми під час атаки на Суми 9 листопада.

Про це повідомили начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та представники Укренерго.

Атака на Суми 9 листопада: що відомо

Уночі проти 9 листопада російські війська обстріляли Суми. Унаслідок удару загорівся приватний житловий будинок.

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Пожежу ліквідували рятувальники, які прибули на місце події.

Водночас уже вранці місто зазнало ще однієї російської атаки. Російський FPV-дрон прицільно атакував автомобіль, у якому перебували працівники Укренерго.

Унаслідок удару троє енергетиків дістали поранення. Усіх постраждалих оперативно доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

За інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, один із працівників Укренерго зазнав важких травм. Наразі його оперують.

Остаточні наслідки атаки на Суми 9 листопада встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Укренерго

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