Під час дронової атаки пролунали вибухи у Києві.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 9 листопада: що відомо

За попередньою інформацією, у Деснянському районі уламки впали на території школи. У Солом’янському районі уламки впали на території гаражного кооперативу, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Перед цим у Києві також лунали вибухи. Росіяни атакували столицю реактивними дронами.

У Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на території парковки. У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Вночі 7 листопада російські балістичні ракети вдарили по Києву та об’єктах інфраструктури в передмісті. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування житлових будинків, дитячого садка та нежитлових споруд, пошкодження енергетичної інфраструктури. Шестеро людей постраждало.

6 листопада росіяни атакували Київ балістикою. Повітряні сили попереджали про рух шести ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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