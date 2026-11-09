Вибухи в Києві: уламки дрона впали біля школи в Деснянському районі
Під час дронової атаки пролунали вибухи у Києві.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 9 листопада: що відомо
За попередньою інформацією, у Деснянському районі уламки впали на території школи. У Солом’янському районі уламки впали на території гаражного кооперативу, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Перед цим у Києві також лунали вибухи. Росіяни атакували столицю реактивними дронами.
У Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на території парковки. У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
Вночі 7 листопада російські балістичні ракети вдарили по Києву та об’єктах інфраструктури в передмісті. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування житлових будинків, дитячого садка та нежитлових споруд, пошкодження енергетичної інфраструктури. Шестеро людей постраждало.
6 листопада росіяни атакували Київ балістикою. Повітряні сили попереджали про рух шести ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.
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