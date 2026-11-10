Сьогодні зранку РФ атакувала Кропивницький. Під удар потрапив торговельний центр Епіцентр, там виникла пожежа.

Про це повідомляють у ДСНС, начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович та Суспільне Кропивницький.

Атака на Епіцентр у Кропивницькому

— Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. Влучання прийшлося по одній із торговельних мереж, — написав у соцмережах Андрій Райкович.

За даними рятувальників ДСНС, сьогодні зранку внаслідок російської атаки загорівся автомобіль на стоянці та постраждали двоє людей. Як повідомляє Суспільне, після ворожої атаки до лікарні госпіталізували двох чоловіків з опіками обличчя, рук та ніг. Стан обох оцінюється як тяжкий. В одного чоловіка опіки охоплюють до 40% тіла, в іншого — 25%.

Зараз дивляться

Внаслідок повторного удару виникла пожежа на одному із об’єктів цивільної інфраструктури. Робота ускладнюється постійною загрозою повторних обстрілів.

Як повідомляє Суспільне, ворожого удару зазнав ТЦ Епіцентр.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що через пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження якості повітря в 101-му мікрорайоні Кропивницького. За результатами моніторингу, зафіксовано перевищення концентрації: сажі — в 5 разів, пилу — в 3 рази, формальдегіду — в 5,2 раза, сірчистого ангідриду — в 1,7 раза, вуглекислого газу — в 1,6 раза, діоксиду азоту — в 1,6 раза.

Фахівці рекомендують менше перебувати на відкритому повітрі в цьому мікрорайоні або ж використовувати захисні маски. В інших районах міста перевищень не зафіксовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС, Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.