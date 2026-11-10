Унаслідок вечірньої російської атаки на Переяслав Київської області пошкоджено будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Переяслав 10 листопада: що відомо про наслідки

Під час атаки на Переяслав було пошкоджено будинок комунальної власності, в якій проживають люди, що потребують особливої соціальної підтримки та догляду.

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За повідомленням Тимура Ткаченка, будівля частково зруйнована.

Унаслідок атаки на Переяслав двоє людей дістали поранення. Постраждалих доправили до лікарні.

Усіх людей, які на момент атаки перебували в закладі, евакуювали.

На місці працюють відповідні служби. Вони координують необхідні заходи, щоб допомогти постраждалим і забезпечити безпечне розміщення евакуйованих.

Інформацію про масштаби пошкоджень та стан госпіталізованих наразі не уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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