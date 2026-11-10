Уночі проти 10 листопада російські війська атакували Полтавську область безпілотниками.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавську область 9 листопада: що відомо

У Полтавському районі внаслідок російської атаки зафіксовано влучання ворожого безпілотника в об’єкт енергетики.

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Про це о 23:34 9 листопада повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Пізніше стало відомо про влучання російського БпЛА в промислове підприємство у Кременчуці.

За попередніми даними, люди внаслідок удару по підприємству не постраждали.

Остаточні наслідки атаки на Полтавську область 9 листопада уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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