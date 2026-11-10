Атака на Полтавську область 9 листопада: РФ вдарила по енергетиці
Уночі проти 10 листопада російські війська атакували Полтавську область безпілотниками.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Атака на Полтавську область 9 листопада: що відомо
У Полтавському районі внаслідок російської атаки зафіксовано влучання ворожого безпілотника в об’єкт енергетики.
Про це о 23:34 9 листопада повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Пізніше стало відомо про влучання російського БпЛА в промислове підприємство у Кременчуці.
За попередніми даними, люди внаслідок удару по підприємству не постраждали.
Остаточні наслідки атаки на Полтавську область 9 листопада уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.
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