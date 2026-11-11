Після масованої атаки на Кривий Ріг російських безпілотників увечері 10 листопада частина міста залишилася без електроенергії.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг 10 листопада: що відомо

Російські війська пізно ввечері 10 листопада масовано атакували ударними безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу.

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Унаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання. Зокрема, на резервне живлення від генераторів перейшли деякі лікарні та насосні станції водоканалу.

За словами Олександра Вілкула, енергетики, тепловики та комунальні служби працювали всю ніч, а вранці продовжили відновлювати пошкоджені об’єкти.

Попри перебої з електрикою, у місті вдалося відновити штатну роботу електротранспорту. Також тривають роботи на котельнях.

Через знеструмлення в одній із шахт під землею були заблоковані дев’ять працівників. Рятувальники евакуювали їх на поверхню.

Крім об’єктів цивільної інфраструктури, внаслідок атаки пошкоджено п’ять житлових будинків.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Кривий Ріг 10 листопада немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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