Увечері 10 листопада та вранці 11 листопада російські війська атакували Одеську область, пошкодивши енергетичні об’єкти області.

Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та компанія ДТЕК Одеські електромережі.

Атака на Одеську область 11 листопада: що відомо

За інформацією ДТЕК, пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти області, зокрема підстанції компанії.

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Через удари виникли аварійні відключення електропостачання. Станом на ранок 11 листопада без світла залишалися близько 135 тис. споживачів у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.

У ДТЕК також повідомили про знеструмлення в Пересипському районі Одеси.

Енергетики попередили, що через пошкодження електромереж можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури.

До відновлювальних робіт залучили фахівців Укренерго та ДТЕК Одеські електромережі.

На час ремонтів органи місцевого самоврядування відкрили додаткові Пункти незламності для жителів постраждалих громад.

Спочатку Олег Кіпер повідомив про одну постраждалу людину, якій надавали медичну допомогу.

Згодом начальник Одеської ОВА уточнив, що 70-річна жінка померла від отриманих травм.

Постраждалу госпіталізували у вкрай тяжкому стані з численними ушкодженнями. Попри зусилля лікарів, врятувати її не вдалося.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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