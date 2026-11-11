У Яготині Київської області російський безпілотник влучив у територію ліцею.

Атака на Яготин на Київщині: що відомо

Як повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, на момент російської атаки в укритті перебувала 171 дитина, а також педагоги та працівники навчального закладу.

На щастя, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав.

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На місці атаки виникла пожежа, ліквідацію якої завершують рятувальники. Після цього планують розпочати роботи з відновлення благоустрою території ліцею.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках, розташованих поблизу навчального закладу.

На місці події працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Київську область 9 листопада одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Тимур Ткаченко

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