Атака на Запоріжжя: ворог завдав удару FPV-дроном, є поранені
Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого троє людей отримали поранення.
Атака на Запоріжжя 11 листопада: що відомо
Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, ворог атакував Запоріжжя.
Внаслідок удару ворожого FPV-дрона поранені троє чоловіків.
Медики надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня росіяни атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Вибухами пошкоджено 15 транспортних засобів, складську будівлю та лінію електропередач.
Також постраждала багатоповерхівка, а внаслідок російського удару чотири людини отримали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.