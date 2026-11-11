Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Атака на Запоріжжя 11 листопада: що відомо

Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, ворог атакував Запоріжжя.

Внаслідок удару ворожого FPV-дрона поранені троє чоловіків.

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Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня росіяни атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Вибухами пошкоджено 15 транспортних засобів, складську будівлю та лінію електропередач.

Також постраждала багатоповерхівка, а внаслідок російського удару чотири людини отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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