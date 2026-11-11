Вночі Росія атакувала Харків ракетами. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський райони.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов, ДСНС та Харківська обласна прокуратура.

Атака на Харків 11 листопада

За даними рятувальників, одна з російських ракет вдарила по території гаражного кооперативу у Салтівському районі. У прокуратурі уточнили, що РФ застосувала малогабаритну ракету типу Бандероль.

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Виникла пожежа на площі 900 кв. м: горіли 38 гаражних боксів та 15 автомобілів. У прокуратурі наводять дані, що пошкоджено 72 гаражі та автомобілі.

Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі. Жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зранку по Салтівському району росіяни вдарили реактивним Шахедом.

7 листопада РФ вдарила по Харкову. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкодження багатоквартирних будинків і цивільного транспорту. Одній 80-річній жінці знадобилася допомога медиків.

3 листопада у Харкові після російських ударів по критичній інфраструктурі виникли проблеми з теплопостачанням і гарячою водою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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