Вибух пролунав у приміщенні закладу харчування у Запоріжжі у середу, 11 листопада. У приміщенні кафе підірвав гранату 23-річний чоловік. Унаслідок вибуху він загинув.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції Запорізької області.

У Запоріжжі чоловік підірвав гранату в кафе

Згідно з повідомленням, у приміщенні одного з кафе Вознесенівського району Запоріжжя чоловік 2003 року народження підірвав гранату.

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Унаслідок вибуху чоловік загинув. Відвідувачі, які перебували у приміщенні, не постраждали.

Нині на місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. Деталі встановлюються.

Нагадаємо, 5 листопада у торговому центрі в Оболонському районі Києві пролунав вибух, який стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати.

До приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який був у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. У подальшому порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

Чоловік був затриманий, постраждалих немає.

До слова, у вересні в одному з районів Києва стався вибух у квартирі, внаслідок якого є загиблі. За попередньою інформацією, причиною інциденту стала детонація гранати.

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