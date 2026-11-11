Унаслідок вибухів у Чорноморську Одеської області вдень 11 листопада загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Чорноморську 11 листопада: що відомо

За інформацією Одеської ОВА, російські війська атакували ринок у центральній частині Чорноморська, де зазвичай перебуває багато людей.

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Унаслідок удару пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 11 постраждали.

Дев’ятьох постраждалих госпіталізували. Стан чотирьох із них лікарі оцінюють як тяжкий. Медики борються за їхні життя.

Ще одній людині надали допомогу на місці.

На місці атаки працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо, що ввечері 10 листопада та вранці 11 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти Одеської області, зокрема підстанції.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури виникли аварійні відключення електроенергії. Станом на ранок 11 листопада без світла залишалися близько 135 тис. споживачів у Болградському, Білгород-Дністровському та Одеському районах.

Унаслідок попередніх атак постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували у вкрай тяжкому стані з численними травмами, однак згодом вона померла в лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 722-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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