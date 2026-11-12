Унаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області у частині регіону виникли перебої зі світлом.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Немає світла в Костополі 12 листопада: що відомо

За інформацією Рівненської ОВА, вночі російські війська атакували об’єкти енергетики та житловий сектор області.

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Унаслідок ударів виникли перебої з електропостачанням в населених пунктах Рівненського та Сарненського районів.

Зокрема, у Костополі немає світла.

Через те що немає світла в Костополі, об’єкти критичної інфраструктури міста переходять на роботу від генераторів.

За попередніми даними, людських жертв унаслідок атаки немає.

Наразі інформації щодо постраждалих та руйнувань унаслідок атаки на Рівненську область 12 листопада не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Рівненська ОВА

Фото : ДСНС

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