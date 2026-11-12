У четвер, 12 листопада, російські війська протягом дня били по Краматорську Донецької області. Внаслідок атак загинули четверо мирних жителів, щонайменше шестеро дістали поранення.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Атаки на Краматорськ 12 листопада: що відомо

Під російськими ударами опинилися приватний сектор та багатоповерхівки.

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За інформацією міської ради, перший удар стався о 07:40. Російські війська атакували приватний сектор, унаслідок чого загинула жінка.

О 09:00 окупанти знову вдарили по приватній забудові. Загинула ще одна жінка. Одна людина зазнала поранень.

О 09:35 російський FPV-дрон вбив чоловіка.

Близько 11:00 російські війська завдали удару трьома авіабомбами ФАБ-250 по багатоповерховій забудові. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка. Також пошкоджено сім багатоквартирних будинків.

О 14:53 FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Унаслідок удару одна людина зазнала поранень.

Близько 15:30 росіяни скинули авіабомбу ФАБ-250 на подвір’я багатоповерхового будинку. Загинула одна людина, ще одна жінка отримала поранення. Пошкоджено ще сім багатоквартирних будинків.

— На одній із локацій зафіксовано руйнування конструкцій багатоповерхових будинків. Водночас через постійну загрозу повторних російських ударів рятувальники наразі не можуть розпочати розбір завалів, — наголосили у міськраді.

Мешканців Краматорської громади закликають не зволікати з евакуацією.

20 жовтня російські окупанти скинули керовані авіабомби на Краматорськ. Внаслідок удару загинули троє чоловіків, які були працівниками однієї з теплопостачальних організацій міста.

Вечером 1 ноября в результате взрывов в Краматорске уничтожено здание горисполкома.

Фото: Краматорська МВА

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