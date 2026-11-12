РФ атакувала Краматорськ ФАБ-250 та FPV-дронами: є жертви, пошкоджено 14 багатоповерхівокДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Росіяни протягом дня завдали серії ударів по Краматорську.
- Загинули четверо мирних жителів, ще щонайменше шестеро поранені.
- Пошкоджено щонайменше 14 багатоквартирних будинків.
У четвер, 12 листопада, російські війська протягом дня били по Краматорську Донецької області. Внаслідок атак загинули четверо мирних жителів, щонайменше шестеро дістали поранення.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Атаки на Краматорськ 12 листопада: що відомо
Під російськими ударами опинилися приватний сектор та багатоповерхівки.
За інформацією міської ради, перший удар стався о 07:40. Російські війська атакували приватний сектор, унаслідок чого загинула жінка.
О 09:00 окупанти знову вдарили по приватній забудові. Загинула ще одна жінка. Одна людина зазнала поранень.
О 09:35 російський FPV-дрон вбив чоловіка.
Близько 11:00 російські війська завдали удару трьома авіабомбами ФАБ-250 по багатоповерховій забудові. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка. Також пошкоджено сім багатоквартирних будинків.
О 14:53 FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Унаслідок удару одна людина зазнала поранень.
Близько 15:30 росіяни скинули авіабомбу ФАБ-250 на подвір’я багатоповерхового будинку. Загинула одна людина, ще одна жінка отримала поранення. Пошкоджено ще сім багатоквартирних будинків.
— На одній із локацій зафіксовано руйнування конструкцій багатоповерхових будинків. Водночас через постійну загрозу повторних російських ударів рятувальники наразі не можуть розпочати розбір завалів, — наголосили у міськраді.
Мешканців Краматорської громади закликають не зволікати з евакуацією.
20 жовтня російські окупанти скинули керовані авіабомби на Краматорськ. Внаслідок удару загинули троє чоловіків, які були працівниками однієї з теплопостачальних організацій міста.
Вечером 1 ноября в результате взрывов в Краматорске уничтожено здание горисполкома.
Фото: Краматорська МВА