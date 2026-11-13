Увечері 12 листопада та вранці 13 листопада 2026 року російські війська атакували Одесу та Одеську область.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Атака на Одесу та область 13 листопада: що відомо

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, увечері 12 листопада російські війська атакували південь Одеської області.

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Унаслідок влучання у виробничу будівлю меблевого підприємства виникла пожежа на площі 1 300 кв. м.

Також пошкоджено вікна багатоповерхового житлового будинку та два легкові автомобілі. Вантажівку з причепом знищено.

За попередніми даними, четверо людей дістали опіки різного ступеня тяжкості. Двох постраждалих госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу.

Крім того, вранці 13 листопада російські війська атакували Одесу.

За повідомленням керівника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

Згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок російської атаки на Одесу загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали.

У місті зруйновано одноповерховий приватний житловий будинок, де після удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

За іншою адресою зафіксовано влучання на відкритій місцевості. Внаслідок цього пошкоджено 11 легкових автомобілів.

Остаточні наслідки атаки на Одесу та область уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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