Унаслідок нічної дронової атаки на Рівне 13 листопада було пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Атака на Рівне 13 листопада: що відомо

За інформацією Олександра Коваля, під час атаки на Рівне сьогодні, 13 листопада, ціллю ворожого безпілотника стала багатоповерхівка.

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Після удару спалахнули пожежі у двох квартирах. На місце прибули оперативні служби.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до шести, серед них двоє дітей.

Міська влада готує відселення мешканців пошкодженого будинку.

За словами начальника ОВА, ремонтні роботи, зокрема встановлення вікон, планують розпочати вже вранці.

Крім Рівного, під російською атакою опинився Здолбунів. За повідомленням Олександра Коваля, внаслідок удару там загорілися гараж та автомобіль.

Інформації про постраждалих у Здолбунові наразі не надходило.

Наразі остаточні наслідки атаки на Рівне та область 13 листопада уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Рівненська ОВА

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