Уночі проти 13 листопада російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 13 листопада: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 12 листопада та тривала протягом ночі 13 листопада.

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Для ударів по Україні противник застосував 117 безпілотників різних типів:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники типу Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски здійснювали з районів Орла, Курська, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська у РФ. Ще одним напрямком стало Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 07:30 13 листопада українська протиповітряна оборона збила або приглушила 80 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 39 реактивних Shahed.

Попри роботу ППО, російські засоби повітряного нападу влучили на 24 локаціях. Ще на десяти локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих ударних дронів, а сили ППО продовжують бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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