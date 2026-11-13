Вибухи в Києві прогриміли 13 листопада під час ворожої дронової атаки.

Про це повідомили Київська міська військова адміністрація (КМВА) та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вибухи в Києві 13 листопада: що відомо

За інформацією КМВА, у Шевченківському районі столиці уламки російського безпілотника впали на будівлю медичного закладу, внаслідок чого виникла пожежа.

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У ДСНС уточнили, що в лікарні зафіксували часткові руйнування на другому поверсі.

Пожежу, що виникла на місці удару, рятувальники ліквідували.

Персонал медичного закладу вивів у безпечне місце 30 людей. Ще сімох врятували співробітники ДСНС.

Унаслідок російської атаки на Київ сьогодні, 13 листопада, постраждала одна людина.

Напередодні, 12 листопада, російські війська також атакували Київ. У Солом’янському районі внаслідок удару спалахнула пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку. Вогонь охопив квартири з третього по шостий поверхи, а на рівні п’ятого зафіксували часткові руйнування.

Унаслідок атаки загинула 44-річна жінка, ще восьмеро людей постраждали.

Того ж дня російські безпілотники повторно атакували столицю. У Шевченківському районі після падіння БпЛА на проїжджу частину загорівся легковий автомобіль, також було частково пошкоджено автобус.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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