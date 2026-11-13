Дві жінки дістали поранення унаслідок вибухів у Вінниці сьогодні вночі, 13 листопада.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Вибухи у Вінниці 13 листопада: що відомо

За словами Моргунова, внаслідок вибухів у Вінниці сьогодні виникла пожежа в житловому будинку.

Зараз дивляться

Вибуховою хвилею пошкоджено інші приватні оселі, багатоквартирні будинки та дитячий садок.

Також відомо про двох постраждалих жінок. Обох доставили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях атаки працюють відповідні служби.

Остаточні наслідки вибухів у Вінниці 13 листопада уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.