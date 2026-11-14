У суботу, 14 листопада, ворог здійснив атаку на Павлоград, внаслідок чого є руйнування, загиблий та поранені.

Про деталі повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Атака на Павлоград сьогодні, 14 листопада: наслідки

За даними Лукашука, РФ вдарила по Павлограду ракетою. У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про рух балістичної ракети у напрямку міста.

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Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них – дитина. Також є інформація про одного загиблого.

– Одна людина загинула через ворожий удар по Павлограду. Десять людей дістали поранень, – зазначили в ОВА.

Медики госпіталізували чотирьох жінок, трьох чоловіків та 7-річного хлопчика. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Ще двоє постраждалих жінок лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок атаки на Павлоград в одній із квартир спалахнула пожежа. Також пошкоджені багатоквартирні будинки, дитсадок та навчальний заклад.

Як відомо, російські окупанти вже не вперше обстрілюють Павлоград. Зокрема, у ніч проти 7 листопада ворог завдав удару безпілотниками по місту. Поранення дістали троє людей, серед яких 11-річна дівчинка.

Під ворожим ударом місто Павлоград опинилося і 31 жовтня. Тоді було пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків, поранень зазнали восьмеро людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 725-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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