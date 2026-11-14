На автодорозі М-03 Київ – Харків поблизу Яготина Бориспільського району сталася ДТП за участю вантажівки DAF, яка перевозила газовий конденсат. Після зіткнення з відбійником автомобіль перекинувся та загорівся.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

ДТП на трасі Київ-Харків: горить вантажівка

За попередньою інформацією, аварія сталася на 115-му кілометрі траси біля села Богданівка. Водій вантажівки не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль зіткнувся з відбійником, перекинувся та загорівся.

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На місці події працюють екстрені служби, зокрема патрульні та рятувальники. Триває ліквідація пожежі.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Рух на трасі Київ — Харків перекрито в обох напрямках.

– Закликаю водіїв враховувати перекриття дороги, за можливості обирати альтернативні маршрути, – зазначив Тимур Ткаченко.

У патрульній поліції попередили, що через ДТП за участі вантажівки DAF рух транспорту на цій ділянці ускладнений в обох напрямках. Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування маршрутів.

Національна поліція повідомила, що на місці працюють поліцейські наряди, які організовують об’їзд для транспорту.

Нагадаємо, у липні на трасі Київ – Одеса поблизу села Одаї Ширяївської громади Одеської області сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса.

Фото: Патрульна поліція України

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