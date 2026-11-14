У Києві пролунали вибухи вранці у суботу, 14 листопада. Російські війська намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками.

Оновлено о 09:54. Про це повідомляють журналісти Фактів ICTV з місця події. Згодом інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 14 листопада: які наслідки

Як розповів мер столиці, у Голосіївському районі Києва відбулося падіння уламків на відкритій території на двох локаціях.

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За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі необхідні екстрені служби прямують на місця.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 09:04. Після цього у небі над столицею пролунала серія гучних вибухів, які почули в різних районах міста.

Як стало відомо, російські війська намагалися застосувати ударні безпілотники, щоб атакувати Київ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух реактивних дронів на півночі Київської області, які прямували курсом на Димер, Вишгород та столицю.

Згодом о 09:35 у столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 725-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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